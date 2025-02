Jato particular invade pista e quase bate em avião em Chicago, nos EUA - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/02/2025 14:56

Um avião da Southwest Airlines precisou fazer uma manobra de arremetida após o piloto de um jato particular ignorar as orientações da torre de controle enquanto taxiava na pista do Aeroporto de Midway, em Chicago, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (25).

Em áudio compartilhado nas redes sociais, é possível ouvir a torre de controle passando as coordenadas para do jato privado da Flexjet. O piloto, no entanto, se confunde e logo é corrigido, mas ignora as orientações e quase causa um acidente.

"Flexjet 560, vire à esquerda na pista 04 Esquerda, atravesse a pista 31 Esquerda e pare antes da pista 31 Central", disse a torre de controle. "Certo, esquerda na 2... na 4 Esquerda, cruzar a 2 2, 13 Central", repetiu o piloto, que logo foi corrigido pelo controlador: "Flexjet 560, negativo. Atravesse a 31 Esquerda. Segure antes da 31 Central".

Porém, o jato não parou antes da pista 31 Central, onde o voo 2504 da Southwest iria pousar, obrigando o avião, um boeing 737, a fazer a manobra de arremetida, que é quando a aeronave toca no chão, mas logo volta a voar.

"Flexjet 560 segure! Flexjet 560!", avisa a torre de controle com urgência ao piloto do jato particular, que não foi identificado. "Flexjet 560, suas instruções eram para parar antes da pista 31 Central", repreendeu o controlador após a aeronave da Southwest realizar a manobra.

Em comunicado, a Administração Federal de Aviação (FAA) informou que "a tripulação do voo 2504 da Southwest Airlines iniciou uma arremetida quando um jato executivo entrou na pista sem autorização no Aeroporto Midway de Chicago. A FAA está investigando o incidente, que ocorreu por volta das 8h50, horário local, na terça-feira, 25 de fevereiro".

Sean Duffy, Secretário de Transportes dos Estados Unidos, usou o X, antigo Twiiter, para falar sobre o caso. "O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e a Administração Federal de Aviação estão investigando o incidente do Aeroporto Internacional Midway de Chicago. Fornecerei mais atualizações assim que as tiver. No entanto, é imperativo que os pilotos sigam as instruções dos controladores de tráfego aéreo. Se não o fizerem, suas licenças serão retiradas", escreveu.

Por meio de nota, a Southwest disse que "o voo 2504 da Southwest Airlines pousou com segurança no Aeroporto Midway de Chicago na terça-feira de manhã, após a tripulação realizar uma volta de precaução para evitar um possível conflito com outra aeronave que entrou na pista. A tripulação seguiu os procedimentos de segurança, e o voo pousou sem incidentes. O raciocínio rápido e o profissionalismo da tripulação exemplificam nosso foco inabalável na segurança, e a Southwest é grata por suas ações rápidas e decisivas".

INCIDENT: Southwest #WN2504 (Boeing 737-800 N8517F) in near miss 1448UTC/0848CST today @ Chicago/Midway as FlexJet #LXJ560 (Challenger 350) crosses Runway 31C.



ATC Audio (skip to 18min): https://t.co/e6OValtv39



MDW webcam & links: https://t.co/GzjpoMXwhL



(c) webcam host pic.twitter.com/IHqoie0rt3 — Airport Webcams (@AirportWebcams) February 25, 2025

“Tower, Southwest 2504, how’d that happen?”



Here’s how it happened. ADS-B data + ATC audio of today’s runway incursion in Chicago. pic.twitter.com/Evvup7qZIu — Flightradar24 (@flightradar24) February 25, 2025

Tradução do áudio



Torre de controle: "Flexjet 560, vire à esquerda na pista 04 Esquerda, atravesse a pista 31 Esquerda e pare antes da pista 31 Central".

Flexjet: "Certo, esquerda na 2... na 4 Esquerda, cruzar a 2 2, 13 Central".

Torre de controle: "Flexjet 560, negativo. Atravesse a 31 Esquerda. Segure antes da 31 Central".

Flexjet: "Cruzar 31 Esquerda, parar antes da 31 Central".

Torre de controle: "Flexjet 560 segure! Flexjet 560!".

Southwest: "Southwest 2504 arremetendo"

Torre de controle: "Southwest 2504, entendido. Suba, mantenha 3.000"

Torre de controle: "Flexjet 560 mantenha sua posição"

Southwest: "Southwest 2504 subindo para 3.000"

Flexjet: "Mantendo, Flexjet 560"

Torre de controle: "Flexjet continue, siga em frente, pare antes da pista Hotel

Flexjet: "Cruzar, parar antes de Hotel, Flexjet 560"

Torre de controle: "Flexjet 560, suas instruções eram para parar antes da pista 31 central"

Torre de controle: "Southwest 2504, quando possível, vire à esquerda na direção 220"

Southwest: "Virando à esquerda 220, Southwest 2504"

Torre de controle: "Flexjet 560, fique bem aí. Não se mexa"

Flexjet: "Mantendo a posição, 560"

Southwest: "Torre, Southwest 2504, como isto foi acontecer?"