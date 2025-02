Hamas planejou grande ataque a Israel em 7 de outubro de 2023 - AFP

Hamas planejou grande ataque a Israel em 7 de outubro de 2023AFP

Publicado 27/02/2025 14:57

O Exército de Israel reconheceu um "excesso de confiança" e uma ideia equivocada sobre as capacidades militares do Hamas antes do ataque do movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023, declarou uma autoridade militar nesta quinta-feira (27).



O Exército israelense não tinha "um bom conhecimento das capacidades militares do inimigo" e teve um "excesso de confiança", afirmou essa autoridade, em ocasião da publicação das conclusões de uma investigação interna sobre o ataque.

Israel prometeu destruir o Hamas após os ataques de 7 de outubro, que deixaram mais de 1.215 mortos, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em números oficiais.



Os milicianos islamistas também sequestraram 251 pessoas, das quais 62 permanecem cativas em Gaza, embora o Exército israelense considere que 35 delas estão mortas.



Em resposta ao ataque do Hamas, Israel lançou uma operação militar devastadora na Faixa de Gaza que destruiu o território e matou pelo menos 48.319 pessoas, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, no poder em Gaza. A ONU considera esses números confiáveis.



Nesta primeira fase da trégua, o movimento islamista libertou 25 reféns e devolveu os restos mortais de quatro pessoas em troca da libertação de 1.100 palestinos presos em instalações israelenses.



Ambas as partes devem negociar agora a segunda fase da trégua, na qual devem retornar o restante dos reféns e encerrar a guerra.



Com informações da AFP.