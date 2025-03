Han Jong-hee começou a trabalhar para a Samsung em 1988 - AFP

Publicado 25/03/2025 07:54





"Ele morreu de uma parada cardíaca hoje" e deixa esposa e três filhos, disse um porta-voz da Samsung.



Han começou a trabalhar para a Samsung em 1988 e é considerado uma pessoa crucial na divulgação mundial dos aparelhos de televisão de última geração da empresa.

Han começou a trabalhar para a Samsung em 1988 e é considerado uma pessoa crucial na divulgação mundial dos aparelhos de televisão de última geração da empresa.



"Han foi fundamental no lançamento das televisões LED de classe mundial da Samsung", afirmou a empresa em uma biografia. "Suas numerosas inovações permitiram à empresa demonstrar continuamente sua liderança tecnológica", acrescentou.



A empresa atribui a Han o crédito por levar as televisões Samsung "ao pináculo do mercado mundial".



A Samsung Electronics é a filial mais importante do Grupo Samsung, o maior dos conglomerados familiares que dominam a quarta maior economia asiática.



A morte de Han pode ser um golpe na estratégia da Samsung de manter sua posição dominante no mercado mundial de televisões, comentou à AFP Kim Dae-jong, professor de Administração de Empresas na Universidade Sejong de Seul.