O ator, de 76 anos, está sendo julgado por agredir sexualmente duas mulheres durante uma gravação em 2021Julien de Rosa/AFP

Publicado 25/03/2025 10:05

"Não vejo por que perderia tempo apalpando uma mulher, seu traseiro, seus seios. Não sou um pervertido de metrô", declarou, nesta terça-feira (25), o astro do cinema francês Gérard Depardieu, durante seu julgamento em Paris por duas supostas agressões sexuais.

O ator, de 76 anos, julgado por agredir sexualmente duas mulheres durante uma gravação em 2021, rebateu as acusações em sua primeira declaração ao tribunal, assegurando que ele "não era assim" e que "há vícios" que ele não conhece.

Depardieu, que já atuou em mais de 200 filmes e séries de televisão, é a figura de maior renome a enfrentar acusações de violência sexual, na resposta do cinema francês ao movimento #MeToo.

Os fatos julgados ocorreram durante a gravação, em 2021, do filme "Les Volets Verts" do diretor Jean Becker. Uma cenógrafa de 54 anos e uma assistente de direção, de 34, o acusam de agressão, assédio e ofensas sexistas.

A primeira mulher, chamada Amélie, denuncia que, durante a gravação em setembro de 2021, em um casarão em Paris, o ator gritou que queria um "ventilador" porque não podia nem "ter uma ereção" devido ao calor.

Em seguida, ele afirmou que podia "fazer com que as mulheres chegassem ao orgasmo sem tocá-las" e, uma hora depois, a agarrou "com brutalidade" e apalpou sua cintura, ventre e seios, ao mesmo tempo que proferia "comentários obscenos", segundo seu relato.

Sarah (pseudônimo) era a assistente de direção nesse filme e também o denunciou por tocá-la em duas ocasiões "no peito e nas nádegas" em agosto de 2021, indicou ao meio investigativo Mediapart.

O julgamento estava previsto para outubro do ano passado, mas o acusado não compareceu à audiência alegando as sequelas de uma operação cardíaca e uma diabetes agravada pelo estresse do processo que se aproximava.

O novo processo, que começou na segunda-feira, pode se prolongar até quarta-feira devido às restrições médicas impostas: as sessões não podem durar mais de 6 horas e o acusado deve poder fazer um lanche a cada três horas e ter acesso privado a um banheiro.

Além do julgamento, cerca de vinte mulheres no total acusam o ator de comportamentos semelhantes, mas a maioria das denúncias foi arquivada porque os fatos prescreveram.