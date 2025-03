Hamdan Ballal sofreu ferimentos na cabeça e no estômago - AFP

Hamdan Ballal sofreu ferimentos na cabeça e no estômagoAFP

Publicado 25/03/2025 11:34

O diretor Hamdan Ballal, vencedor do Oscar de Melhor Documentário com "No Other Land", foi libertado nesta terça-feira (25) após ser sequestrado e espancado por israelenses . A informação foi confirmada por Yuval Abraham, jornalista e co-diretor do documentário, por meio de sua conta no X (antigo Twitter).

"Depois de ser algemado a noite toda e espancado em uma base militar, Hamdan Ballal agora está livre e prestes a voltar para casa com sua família", escreveu Abraham.

De acordo com Yuval Abraham, Hamdan Ballal foi agredido e espancado, sofrendo ferimentos na cabeça e no estômago.

"Um grupo de colonos acabou de linchar Hamdan Ballal, codiretor do nosso filme no other land. Eles o espancaram e ele tem ferimentos na cabeça e no estômago, sangrando. Soldados invadiram a ambulância que ele chamou e o levaram. Nenhum sinal dele desde então", disse Abraham nesta segunda-feira (24).

A região de Masafer Yatta, na Cisjordânia, enfrenta ameaças constantes por parte das autoridades israelenses, que a consideram uma área de treinamento militar. Como parte de sua política, buscam a expulsão forçada dos moradores palestinos para abrir espaço para a expansão dos assentamentos israelenses.

"No Other Land" aborda a destruição de vilarejos palestinos na região. Além de conquistar o Oscar de Melhor Documentário, o filme também ganhou o prêmio na mesma categoria no Festival de Berlim. Recentemente, a produção foi alvo de censura na Flórida, onde o prefeito de Miami chegou a ameaçar fechar um cinema que exibiu o longa.