Milei agradece a Macron e destaca que França e Argentina continuarão colaborando como 'verdadeiras amigas'Ludovic MARIN / AFP

Publicado 25/03/2025 15:08

O presidente francês, Emmanuel Macron, classificou a Argentina como um país "amigo" e reafirmou o desejo de fortalecer parcerias estratégicas, especialmente no desenvolvimento da economia do futuro. A declaração ocorreu após uma conversa telefônica com o presidente argentino, Javier Milei.

"Muito mais do que um aliado em setores-chave, como metais críticos, a Argentina é uma amiga com quem queremos construir a economia do futuro", escreveu Macron na rede social X.

Durante o diálogo, os líderes dos países do G20 discutiram a atual situação econômica da Argentina e os desafios que estão por vir. "O povo argentino sempre pode contar com o apoio da França", acrescentou Macron.

Em resposta, Milei agradeceu ao presidente francês e destacou que França e Argentina continuarão colaborando como "verdadeiras amigas" em setores estratégicos.

A Argentina foi uma das paradas da viagem de Macron pela América do Sul em novembro de 2024, uma iniciativa para fortalecer a cooperação e o comércio com a região, que possui recursos naturais essenciais para a transição energética.