Lista de instalações afetadas foi acordada entre a Rússia e os Estados UnidosReprodução

Publicado 25/03/2025 17:09

O Kremlin declarou nesta terça-feira (25) que a trégua sobre os ataques a infraestruturas energéticas na Ucrânia e na Rússia, discutida com os Estados Unidos, diz respeito particularmente a refinarias, gasodutos e centrais elétricas.

Esta trégua de 30 dias foi anunciada em 18 de março pelos presidentes Vladimir Putin e Donald Trump, mas nunca chegou a ser realmente aplicada, já que Kiev e Moscou se acusaram mutuamente de continuar os ataques.



Segundo um comunicado da presidência russa, a lista de instalações afetadas foi "acordada entre a Rússia e os Estados Unidos".



Entre as infraestruturas estão refinarias de petróleo e gasodutos, locais que são alvo quase semanal de ataques de drones ucranianos em território russo.



Também estão incluídas as centrais elétricas, transformadores e subestações, que a Rússia tem atacado com frequência na Ucrânia, provocando enormes cortes de energia.



Por último, estão as usinas nucleares e as represas hidrelétricas, infraestruturas especialmente sensíveis, que Kiev e Moscou se acusaram repetidamente de atacar nos últimos três anos.



A presidência russa esclareceu que "em caso de violação da moratória por uma das partes, a outra poderá considerar-se liberada da obrigação de respeitá-la".



A trégua também pode "ser prorrogada mediante acordo mútuo".