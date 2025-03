Médico é suspeito de jogar a mulher de um penhasco no Havaí - Reprodução / Facebook

Publicado 25/03/2025 19:54

Um médico foi preso suspeito de jogar a mulher, de 36 anos, de um penhasco após ela supostamente se negar a tirar uma foto com ele no Havaí, nos Estados Unidos. Gerhardt Konig, de 46 anos, que estava foragido, foi encontrado próximo à Pali Highway, principal rodovia da capital Honolulu, na noite desta segunda-feira (24), depois de uma breve perseguição.

De acordo com o "Hawaii News", Konig, um anestesista que trabalha em Maui, estava com a mulher em Oahu quando tentou empurrar ela para fora de uma trilha e a atingiu na cabeça com uma pedra. Fontes da polícia disseram que a vítima foi agredida após supostamente se recusar a tirar uma foto com o médico. Em algum momento durante a agressão, ele teria puxado duas seringas e tentado a furar com elas.

O casal estava na área do Mirante Pali, a uma altitude de 365 metros. De acordo com a Divisão de Parques Estaduais, a área tem "ventos tão fortes que é possível se encostar na parede de vento". A altura da queda da mulher, no entanto, não ficou clara.

Segundo os Serviços de Emergência de Honolulu, a mulher de Konig, que não teve a identidade revelada, sofreu vários ferimentos faciais e na cabeça. Ela foi transportada para o hospital em estado grave.

Assim que a identidade de Gerhardt Konig foi revelada, a Anesthesia Medical Group, empresa na qual ele fazia parte, informou que o médico foi suspenso da equipe enquanto as investigações estão em andamento.

Konig também era empregado por contrato independente e fornecia serviços médicos para instalações em Maui, incluindo o Maui Memorial Medical Center. Ao Hawaii News, o hospital disse que leva essas preocupações e a segurança de seus pacientes muito a sério e cooperará com as autoridades conforme apropriado.