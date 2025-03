As adolescentes foram encaminhadas para a detenção juvenil do condado de Harris, no Texas - Reprodução/Internet

Publicado 26/03/2025 09:44

Três adolescentes foram detidas no estado do Texas, nos Estados Unidos, após serem acusadas de tentar matar a própria mãe porque ela desligou o Wi-Fi de casa. Segundo as autoridades, uma das meninas atingiu a mulher com um tijolo durante o ataque.

De acordo com a emissora ABC 13, o caso ocorreu na noite de domingo (23), no condado de Harris, após um desentendimento entre as garotas e a mãe. As jovens, de 14, 15 e 16 anos, pegaram facas na cozinha e correram atrás da vítima pela casa e pela rua, tentando esfaqueá-la.



Durante a confusão, a avó das adolescentes também ao tentar proteger a mãe. Apesar do ataque, ninguém ficou ferido.



As três meninas foram presas e acusadas de agressão agravada com arma mortal. Elas foram encaminhadas para um centro de detenção juvenil no condado de Harris, no Texas.