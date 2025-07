Calese Carron Crowder é considerado um predador sexual pela polícia de Burbank (EUA) - Reprodução de Vídeo

Publicado 25/07/2025 21:09

Calese Carron Crowder, de 38 anos, foi preso por cheirar as nádegas de uma mulher dentro de uma loja de departamentos em Burbank, no estado da Califórnia (EUA). Segundo a polícia local, Crowder é um criminoso sexual registrado e está atualmente em liberdade condicional, com passagens anteriores por comportamentos obscenos semelhantes nas cidades de Burbank e Glendale desde 2021.

De acordo com a polícia, Crowder foi localizado em um supermercado próximo à loja onde cometeu o abuso, após testemunhas relatarem que ele havia rondado a seção de roupas femininas do estabelecimento. Imagens de câmeras de segurança mostram Crowder agachado próximo a uma cliente e realizando o ato. O Ministério Público o acusou por vadiagem com intenção de cometer um crime, e ele permanece detido sob fiança de US$ 100 mil (R$ 550 mil). A audiência está marcada para 1º de agosto.

Crowder também ganhou notoriedade nas redes sociais depois que uma usuária do TikTok, Michaela Witter, o filmou supostamente cheirando-a em uma livraria. "Sinto que o sistema judiciário está negligenciando tudo", afirmou Witter.