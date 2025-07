Harsh Vardhan Jain se passava por 'cônsul honorário na Índia' - Reprodução / X

Harsh Vardhan Jain se passava por 'cônsul honorário na Índia'Reprodução / X

Publicado 26/07/2025 12:01

A polícia indiana prendeu nesta semana, perto de Nova Délhi, um homem acusado de ter chefiado durante dez anos uma embaixada de nações fictícias e que supostamente enganou pessoas com promessas de emprego no exterior.

Harsh Vardhan Jain, de 47 anos, alugou uma casa em Ghaziabad, uma cidade a cerca de 30 quilômetros de Nova Délhi, no estado de Uttar Pradesh, informou a polícia em um comunicado.

O homem afirmava ser embaixador de "Westarctica, Saborga, Poulvia e Lodônia", nações fictícias.

Ele é acusado de dirigir veículos com placas diplomáticas falsificadas e de compartilhar fotos editadas nas quais aparecia ao lado de líderes indianos para ressaltar sua credibilidade.

"Suas principais atividades consistiam em atuar como intermediário para encontrar trabalho no exterior para empresas particulares, bem como na gestão de uma rede de transferências de dinheiro através de empresas fantasmas", declarou a polícia após sua prisão.

O falso embaixador também é acusado de lavagem de dinheiro.

Durante uma busca em sua residência, a polícia apreendeu US$ 53.500 (R$ 296 mil, na cotação atual) em dinheiro, bem como passaportes e documentos falsificados com carimbos do Ministério das Relações Exteriores da Índia.

Westarctica, uma das nações que ele afirmava representar, é uma ONG com sede nos Estados Unidos, que se descreve como uma organização "dedicada ao estudo e à preservação da vasta, magnífica e árida região" localizada na Antártida Ocidental.

Em um comunicado, a polícia afirmou que Jain foi nomeado por essa organização como "cônsul honorário na Índia" após fazer uma "importante doação".

No entanto, "ele nunca foi nomeado nem autorizado a exercer a função de embaixador", acrescentou.