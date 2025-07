Habiba Naveed acreditava ser reencarnação de Jesus e filha da princesa Diana - Reprodução / Metropolitan Police

Publicado 26/07/2025 10:57

Uma mulher recebeu uma ordem de internação hospitalar por tempo indeterminado, nesta quinta-feira (24), após matar o amigo que morava junto com ela e o gato dele, em Londres, no Reino Unido. Habiba Naveed, de 35 anos, tem um histórico comprovado de esquizofrenia paranoide e acredita ser a "filha secreta" da princesa Diana e a reencarnação de Jesus.

A vítima, Christopher Brown, de 72 anos, era um advogado que dividia a casa com Naveed. O crime aconteceu em agosto de 2024. Segundo o site da Metropolitan Police, ela foi acusada de assassinato um dia depois da morte e se declarou culpada em janeiro deste ano.

Um exame feito após a morte do advogado concluiu que ele sofreu um ferimento grave na cabeça e morreu por traumatismo craniano contundente na cabeça, pescoço e tórax. Além dele, os agentes também encontraram no endereço o gato de Christopher morto com o pescoço esfaqueado.

Após o ataque, Naveed disse para o irmão que era Jesus Cristo e que havia sido ressuscitada por ele, por isso dormia em caixões, segundo a "BBC". Enquanto ainda estava em prisão preventiva, ela confessou a um psiquiatra que matou Christopher porque acreditava que ele era mau e ouviu uma voz que a disse para assassina-lo três vezes.

A promotora Kerry Broome disse que Naveed acreditava ter visto Christopher matar sua mãe e por isso bateu nele com uma panela e o estrangulou em seguida. Após o assassinato, a mulher afirmou que o espírito maligno saiu do advogado e entrou no gato. Foi então que ela pegou uma faca e cortou o pescoço do animal.

Habiba Naveed também acreditava ter ligação com a família real britânica. Ela afirmava ser a filha secreta da princesa Diana e Dodi Fayed. De acordo com as investigações, a mulher era usuária de maconha e não tomava as medicações prescritas para tratar problemas graves de saúde mental.