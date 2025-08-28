Darin McFarlin é acusado de matar Marissa Divodi-Lessa, de 29 anos, e o filho dela, Josiah, dentro de uma casa nos EUA - Reprodução / Gabinete do Xerife do Condado de El Dorado

Darin McFarlin é acusado de matar Marissa Divodi-Lessa, de 29 anos, e o filho dela, Josiah, dentro de uma casa nos EUAReprodução / Gabinete do Xerife do Condado de El Dorado

Publicado 28/08/2025 11:08

Um capitão do Corpo de Bombeiros do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, está sendo acusado de assassinar a namorada e o filho dela para impedir que testemunhassem sobre outro crime que teriam presenciado.

De acordo com o Departamento do Xerife do condado de El Dorado, Darin McFarlin, do Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia, é acusado de matar Marissa Divodi-Lessa, de 29 anos, e seu filho, Josiah, dentro de uma casa em Cameron Park, em 21 de agosto.

Ao chegarem ao local, as autoridades encontraram os dois feridos e sangrando. Marissa não resistiu e foi declarada morta na residência. O menino chegou a ser encaminhado para um hospital da região, mas também não sobreviveu.

Os promotores do caso alegaram, na segunda-feira (25), que McFarlin "matou intencionalmente" a mulher e o menino. Ambos teriam sido testemunhas de um crime cometido pelo bombeiro e, por isso, foram assassinados para impedir que prestassem testemunho.

Segundo as investigações, o acusado agrediu Marissa em seu quarto e, em seguida, a matou com uma arma de fogo na sala de jantar, depois que ela tentou usar o telefone. Ele também teria tentado assassinar uma segunda criança, que foi encontrada viva na casa.

McFarlin fez sua primeira aparição no Tribunal Superior do Condado de El Dorado na segunda-feira e se declarou inocente de todas as acusações. A próxima audiência está marcada para 29 de setembro.

O bombeiro foi preso na madrugada de 22 de agosto e responde por duas acusações de assassinato e uma acusação de tentativa de homicídio, além de abuso infantil e violência doméstica. Ele permanece detido na Cadeia do Condado de El Dorado, sem direito a fiança.

