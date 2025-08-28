Momento em que câmera do helicóptero flagra laser vindo de uma casa - Reprodução / YouTube

Momento em que câmera do helicóptero flagra laser vindo de uma casaReprodução / YouTube

Publicado 28/08/2025 09:15

Colin Quinn, de 44 anos, foi preso por apontar um laser verde em um helicóptero da polícia no condado de Durham, nordeste da Inglaterra, enquanto os agentes procuravam uma pessoa desaparecida. Imagens de vídeo da aeronave mostraram o homem na porta de sua casa com o dispositivo de luz, o que permitiu às autoridades identificarem sua localização.

Os policiais, então, abordaram o suspeito. Ele disse que estava vendo televisão com a sua família quando ouviu um grupo de jovens na rua e saiu para ver o que era.

fotogaleria

Segundo o "The Telegraph", depois de ser questionado, Colin os convidou para revistarem a sua casa garantindo que não tinha nenhum laser. No entanto, após alguns minutos, um dos agentes encontrou o dispositivo embaixo de uma almofada do sofá. Ao ser flagrado, Quinn disse: "Ah, estou f***".

O homem foi condenado na última terça-feira (26) a quatro meses de prisão e uma multa de 154 libras (cerca de R$ 1.130, na cotação atual). O caso aconteceu em 29 de junho.

Após o caso, o sargento Peter Newman, da Polícia de Durham, criticou a "estupidez" do detido. "Cada minuto é valioso na busca por uma pessoa desaparecida e as ações de Quinn não apenas colocaram nossos colegas em risco, mas também significaram que recursos valiosos foram retirados da busca por lidar com a estupidez de Quinn."