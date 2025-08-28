Momento em que câmera do helicóptero flagra laser vindo de uma casaReprodução / YouTube
Vídeo! Homem é preso por apontar laser verde contra helicóptero da polícia
Caso aconteceu enquanto agentes procuravam uma pessoa desaparecida na Inglaterra
Trump quer reduzir duração de vistos para estudantes e jornalistas
Segundo as medidas propostas, imprensa estrangeira terá permanência limitada a 240 dias, mas poderão solicitar uma extensão por outros períodos com o mesmo tempo
Vídeo: Senadores partem para agressão física no México após debate sobre EUA
Briga envolveu Alejandro Moreno, da oposição, e Gerardo Noroña, líder governista, por causa de narcotráfico e intervenção militar americana
Ex-aluna foi responsável por tiroteio que deixou duas crianças mortas em Minneapolis, diz polícia
Ataque também é investigado pelo FBI
Adolescente de 13 anos morre após comer macarrão instantâneo cru
Autópsia confirmou que ele teve problemas intestinais agudos cerca de meia hora depois de consumir o produto
Desmatamento é responsável por mais de 28 mil mortes anuais por calor
Efeitos são ainda mais graves em países de baixa renda, diz estudo
