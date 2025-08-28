Especialistas alertam para riscos do consumo de macarrão instantâneo cruReprodução

Um adolescente de 13 anos morreu depois de comer três pacotes de macarrão instantâneo cru em Cairo, capital do Egito. Ele se sentiu mal cerca de meia hora após fazer a refeição, com dores abdominais severas, suor excessivo e vômitos, e logo depois faleceu, segundo o jornal "Daily Mail".
As autoridades questionaram o dono da loja que vendeu as embalagens se os produtos seguiram as recomendações de segurança e saúde.
No entanto, a autópsia confirmou que a comida não estava contaminada e a morte foi causada por problemas intestinais agudos ou obstrução digestiva, em decorrência do consumo em grande quantidade do macarrão instantâneo sem o devido preparo. A publicação é da última quarta-feira (20).
Desafio perigoso
O consumo de macarrão instantâneo cru tem sido um desafio nas redes sociais há anos. No TikTok, vídeos deste tipo acumulam milhões de visualizações. Especialistas apontam que o consumo desta comida sem cozinha-la pode causar desidratação grave e bloqueios intestinais.
Além disso, mesmo quando preparado, o alimento também gera riscos à saúde. Um pacote típico do produto pode ter até 1330 miligramas de sódio, enquanto a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é o consumo de até 2000 miligramas por dia.
"Com o tempo, a alta ingestão de sódio pode sobrecarregar o coração e os rins", aponta a doutora Emily Burch, da Southern Cross University, na Austrália.