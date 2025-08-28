Especialistas alertam para riscos do consumo de macarrão instantâneo cru - Reprodução

Especialistas alertam para riscos do consumo de macarrão instantâneo cruReprodução

Publicado 28/08/2025 08:02

Um adolescente de 13 anos morreu depois de comer três pacotes de macarrão instantâneo cru em Cairo, capital do Egito. Ele se sentiu mal cerca de meia hora após fazer a refeição, com dores abdominais severas, suor excessivo e vômitos, e logo depois faleceu, segundo o jornal "Daily Mail".

As autoridades questionaram o dono da loja que vendeu as embalagens se os produtos seguiram as recomendações de segurança e saúde.

No entanto, a autópsia confirmou que a comida não estava contaminada e a morte foi causada por problemas intestinais agudos ou obstrução digestiva, em decorrência do consumo em grande quantidade do macarrão instantâneo sem o devido preparo. A publicação é da última quarta-feira (20).

Desafio perigoso

O consumo de macarrão instantâneo cru tem sido um desafio nas redes sociais há anos. No TikTok, vídeos deste tipo acumulam milhões de visualizações. Especialistas apontam que o consumo desta comida sem cozinha-la pode causar desidratação grave e bloqueios intestinais.

Além disso, mesmo quando preparado, o alimento também gera riscos à saúde. Um pacote típico do produto pode ter até 1330 miligramas de sódio, enquanto a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é o consumo de até 2000 miligramas por dia.

"Com o tempo, a alta ingestão de sódio pode sobrecarregar o coração e os rins", aponta a doutora Emily Burch, da Southern Cross University, na Austrália.