Especialistas alertam para riscos do consumo de macarrão instantâneo cruReprodução
Adolescente de 13 anos morre após comer macarrão instantâneo cru
Autópsia confirmou que ele teve problemas intestinais agudos cerca de meia hora depois de consumir o produto
Chefe da ONU lamenta 'catálogo de horrores sem fim' em Gaza, onde Israel amplia ofensiva
No centro de Gaza, era possível ver filas de pessoas fugindo para o sul a pé, em carroças puxadas por burros ou em veículos lotados
Lula anuncia apoio ao acordo de neutralidade do Canal do Panamá
Presidente recebeu hoje o presidente do Panamá, José Raúl Mulino
EUA está aberto a conversas 'diretas' com Irã sobre seu programa nuclear, diz Rubio
País do Oriente Médio sofre sanções de potências europeias
Passageiro ateia fogo em si mesmo ao não conseguir comprar passagem de avião
Segundo relatos, o homem discutiu com a sua mulher antes de se incendiar
Netanyahu diz que Israel participa de negociações sobre a desmilitarização do sul da Síria
Primeiro-ministro confirma pela primeira vez diálogo com Damasco sobre área sem presença militar e corredor humanitário
México descarta acordo de livre comércio com o Brasil
Países assinaram tratados de cooperação em áreas como biocombustíveis e competitividade
