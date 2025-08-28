Entrada do aeroporto de Almati, no Cazaquistão - Reprodução / Google Street View

Entrada do aeroporto de Almati, no CazaquistãoReprodução / Google Street View

Publicado 28/08/2025 14:42

Um homem ateou fogo em si mesmo em uma sala do aeroporto de Almati, Cazaquistão, após não conseguir comprar uma passagem. Testemunhas relataram ao jornal local "Tengrinews" que ele queria pegar um avião após perder o horário de um trem, e que a situação o fez discutir com sua companheira.

Então, o homem se cobriu de gasolina e compareceu ao terminal, pedindo um bilhete e um telefone para que pudesse falar com a mulher. Funcionários apontaram que a pessoa, supostamente bêbada, já chegou ao local com cheiro forte de produto inflamável.

"Todos tinham extintores prontos. Foi difícil evitar, você não sabe se ele tem uma faca ou uma bomba. A polícia aqui não pode simplesmente atirar nele como nos Estados Unidos, ou espancá-lo, isso seria abuso de poder", explicou um policial.

As autoridades, então, conseguiram apagar as chamas e o encaminharam ao hospital. As investigações estão em andamento para apurar o caso.