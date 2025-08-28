Entrada do aeroporto de Almati, no CazaquistãoReprodução / Google Street View
Passageiro ateia fogo em si mesmo ao não conseguir comprar passagem de avião
Segundo relatos, o homem discutiu com a sua mulher antes de se incendiar
Netanyahu diz que Israel participa de negociações sobre a desmilitarização do sul da Síria
Primeiro-ministro confirma pela primeira vez diálogo com Damasco sobre área sem presença militar e corredor humanitário
México descarta acordo de livre comércio com o Brasil
Países assinaram tratados de cooperação em áreas como biocombustíveis e competitividade
Irã promete responder às sanções 'ilegais' e 'injustificadas' sobre programa nuclear
Ministro das Relações Exteriores iraniano critica decisão de França, Reino Unido e Alemanha de acionar mecanismo da ONU
Lisa Cook processa Donald Trump por tentativa de demiti-la do Federal Reserve
Lei dos Estados Unidos não permite a demissão
ONU condena ataque russo em Kiev e pede cessar-fogo
Ao menos 15 pessoas foram mortas na ofensiva
