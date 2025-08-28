Netanyahu afirmou que negociações com a Síria estão em andamento para reduzir tensões no sul do país - AFP

Netanyahu afirmou que negociações com a Síria estão em andamento para reduzir tensões no sul do paísAFP

Publicado 28/08/2025 14:42

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (28) que seu país está em negociações para o estabelecimento de uma zona desmilitarizada no sul da Síria e um corredor humanitário para uma localidade drusa na região.

Netanyahu fez este anúncio a representantes da comunidade drusa no norte de Israel, de acordo com um vídeo divulgado por seu gabinete, o que constitui o primeiro reconhecimento do diálogo em andamento com as novas autoridades sírias.

"Essas negociações estão ocorrendo neste momento", disse Netanyahu.

A agência de notícias oficial síria, Sana, noticiou uma reunião realizada em 19 de agosto em Paris entre o ministro das Relações Exteriores da Síria, Asaad Al Shaibani, e uma delegação israelense sobre "questões relacionadas ao fortalecimento da estabilidade na região e no sul da Síria".

No entanto, Israel, que está em guerra com Damasco há décadas, não havia confirmado essas negociações até agora.