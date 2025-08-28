Trump tentou demitir Lisa CookSaul Loeb/AFP
"Este caso contesta a tentativa ilegal e sem precedentes do presidente Trump de remover a governadora Cook de seu cargo, o que, se permitido, seria o primeiro caso desse tipo na história do Conselho" de Governadores do Fed, afirmam os documentos judiciais.
Durante meses, o presidente pediu ao banco que cortasse drasticamente as taxas de juros, criticando repetidamente o presidente do Fed, Jerome Powell, por chegar "tarde demais" e chamando-o de "idiota".
No entanto, as autoridades monetárias mantiveram as taxas estáveis enquanto monitoravam os efeitos das tarifas de Trump sobre os preços.
Ao remover Cook, o presidente poderia adicionar uma nova voz ao conselho de administração do Fed para tentar influenciar as taxas de juros a seu favor.
