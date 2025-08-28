O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou nesta quinta-feira o bombardeio russo mais recente contra KievFabrice Coffrini / AFP
ONU condena ataque russo em Kiev e pede cessar-fogo
Ao menos 15 pessoas foram mortas na ofensiva
ONU condena ataque russo em Kiev e pede cessar-fogo
Ao menos 15 pessoas foram mortas na ofensiva
Bombeiro é acusado de matar namorada e filho dela para ocultar crime nos EUA
Criança chegou a ser encaminhada para um hospital da região, mas não sobreviveu
Ataque russo em Kiev deixa ao menos 15 mortos, incluindo quatro crianças
Dezenas de pessoas ficaram feridas
EUA: Casa Branca demite diretora de agência sanitária que se recusou a renunciar
Quatro altos funcionários abandoram o trabalho em protesto, aumentando as tensões sobre políticas de vacinação e diretrizes de saúde pública no país
Vídeo! Homem é preso por apontar laser verde contra helicóptero da polícia
Caso aconteceu enquanto agentes procuravam uma pessoa desaparecida na Inglaterra
Trump quer reduzir duração de vistos para estudantes e jornalistas
Segundo as medidas propostas, imprensa estrangeira terá permanência limitada a 240 dias, mas poderão solicitar uma extensão por outros períodos com o mesmo tempo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.