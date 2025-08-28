Marco Rubio, secretário de Estado dos EUAAFP
EUA está aberto a conversas 'diretas' com Irã sobre seu programa nuclear, diz Rubio
País do Oriente Médio sofre sanções de potências europeias
Passageiro ateia fogo em si mesmo ao não conseguir comprar passagem de avião
Segundo relatos, o homem discutiu com a sua mulher antes de se incendiar
Netanyahu diz que Israel participa de negociações sobre a desmilitarização do sul da Síria
Primeiro-ministro confirma pela primeira vez diálogo com Damasco sobre área sem presença militar e corredor humanitário
México descarta acordo de livre comércio com o Brasil
Países assinaram tratados de cooperação em áreas como biocombustíveis e competitividade
Irã promete responder às sanções 'ilegais' e 'injustificadas' sobre programa nuclear
Ministro das Relações Exteriores iraniano critica decisão de França, Reino Unido e Alemanha de acionar mecanismo da ONU
Lisa Cook processa Donald Trump por tentativa de demiti-la do Federal Reserve
Lei dos Estados Unidos não permite a demissão
