Viaturas da polícia de Dallas cercaram o centro de detenção de imigrantesX (antigo Twitter)/Reprodução
O ataque, segundo relatos da imprensa local, teria ocorrido enquanto agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) levavam um grupo ao interior do centro de detenção.
"Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após o ataque de um suposto atirador contra um centro de detenção de migrantes em Dallas", informou a polícia.
"A investigação preliminar determinou que um suspeito abriu fogo contra um edifício governamental a partir de um edifício adjacente. Duas pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos de bala. Uma vítima morreu no local. O suspeito faleceu", detalhou no X.
Mais cedo, autoridades federais detalharam que o atirador havia cometido suicídio.
"Os detalhes ainda estão sendo conhecidos, mas podemos confirmar que houve vários feridos e mortos", disse Noem inicialmente. "O atirador morreu devido a uma bala autoinfligida", acrescentou.
Pouco depois, o diretor interino do ICE, Todd Lyons, confirmou à rede CNN a ocorrência do ataque e disse que "a informação preliminar indica que se trata de um possível atirador de elite".
A imprensa local reportou que o atirador era um homem branco que estava no terraço de um edifício e se suicidou quando os agentes da lei chegaram.
Os Estados Unidos têm conduzido uma política severa contra a migração irregular e, nos últimos meses, intensificaram as detenções e deportações.
"O ataque obsessivo contra as forças da lei, em particular contra o ICE, deve cessar. Rezo por todos os feridos neste ataque e por suas famílias", escreveu o vice-presidente JD Vance no X.
Segundo a imprensa local, no entanto, os feridos não eram agentes do ICE, mas sim pessoas que haviam sido detidas.
A vice-diretora do ICE, Madison Sheahan, declarou à Fox News que nenhum agente do ICE ficou ferido no ataque.
"Vimos muita violência nas instalações do ICE, e esta não é a primeira vez que vemos um ataque, inclusive este ano, em uma instalação do ICE", comentou.
Antecedentes de violência
ICE é a principal agência governamental responsável por cumprir a promessa de campanha do presidente Donald Trump de expulsar milhões de imigrantes sem documentos dos Estados Unidos.
Após as operações de imigração do ICE em Los Angeles causarem tumultos e protestos no início deste ano, Trump enviou a Guarda Nacional e a Infantaria da Marinha à cidade californiana.
Outra instalação do ICE em Alvarado, Texas, foi alvo de um ataque em julho que deixou um policial ferido no pescoço. Dez pessoas foram acusadas de participação neste ataque.
Segundo uma denúncia criminal, os agressores, vestidos com roupas militares pretas, dispararam fogos de artifício contra as instalações do ICE e fizeram pichações com insultos.
O incidente em Alvarado aconteceu poucos dias antes de um homem armado com um rifle abrir fogo em uma instalação da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos em McAllen, Texas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.