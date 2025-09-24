Em reunião, Zelensky agradeceu o apoio de Lula - Ricardo Stuckert

Publicado 24/09/2025 19:46

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nesta quarta-feira (24) em Nova York. A reunião foi um pedido do ucraniano e durou 40 minutos.

Segundo o governo brasileiro, Lula explicou à Zelensky que não vê saída militar para guerra e demonstrou apoio aos recentes diálogos sobre o estabelecimento da paz.

O petista também expressou interesse na criação de um "Clube da Paz", que reuniria países neutros em relação ao conflito para intermediar o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.

Zelensky agradeceu o apoio do presidente brasileiro na tentativa de pôr um fim no conflito e explicou os últimos movimentos do exército ucraniano no campo de batalha.

Logo depois, o líder de Estado ucraniano se reuniu com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez.

Esta não é a primeira vez que Lula e o chefe do Executivo da Ucrânia se encontram. Em 2023, os dois conversaram também às margens da Assembleia Geral da ONU.

Desde o início da guerra, Zelensky busca dialogar com líderes de diferentes países durante o evento para garantir apoio à Ucrânia.