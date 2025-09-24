Em reunião, Zelensky agradeceu o apoio de LulaRicardo Stuckert
Lula se encontra com Zelensky em Nova York e diz que não vê saída militar para guerra
Presidente brasileiro demonstrou apoio aos recentes diálogos sobre o estabelecimento da paz entre Rússia e Ucrânia
Lula diz que ficou feliz com 'química' com Trump e espera acabar com mal-estar
Em entrevista coletiva em Nova York, petista disse estar aberto a falar sobre qualquer assunto com o presidente dos EUA
Brasil condena ataque israelense contra flotilha a caminho de Gaza
Grupo de barcos tenta levar ajuda humanitária à Palestina
Presidente da China cobra líderes internacionais e diz que transformação verde é tendência
Xi Jinping defende influência dos países ricos na redução de emissões e reforça metas ambientais
Teoria de ‘turbocâncer’ é desinformação e não tem base científica
Informação sem base científica foi dada por um médico no podcast do influenciador Charlie Kirk, que foi assassinado no dia 10 de setembro
Após fala de Lula na ONU, EUA criticam 'narrativa falsa' de que Cuba enfrenta bloqueio
Departamento de Estado rebateu discurso brasileiro e acusou Havana de temer eleições livres
