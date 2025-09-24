Publicação do governo norte-americano intensifica atrito diplomático após defesa de Cuba feita por Lula - Ludovic Marin/AFP

Publicação do governo norte-americano intensifica atrito diplomático após defesa de Cuba feita por Lula Ludovic Marin/AFP

Publicado 24/09/2025 16:16 | Atualizado 24/09/2025 16:28

O Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estados dos EUA afirmou hoje que é falsa a narrativa de um "bloqueio" contra Cuba e que isso é "apenas uma das muitas mentiras da ditadura fracassada da ilha".

"O povo cubano e o mundo podem ver com seus próprios olhos. Se a 'revolução' está indo tão bem, por que a ditadura tem tanto medo de eleições verdadeiramente livres e democráticas?", escreveu a conta oficial do escritório na rede X.

A publicação ocorre após o presidente Lula afirmar na terça-feira,23, em seu discurso na Assembleia Geral do ONU, que é inadmissível que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo e que outras partes do planeta já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar.