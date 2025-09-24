Publicação do governo norte-americano intensifica atrito diplomático após defesa de Cuba feita por Lula Ludovic Marin/AFP
Após fala de Lula na ONU, EUA criticam 'narrativa falsa' de que Cuba enfrenta bloqueio
Departamento de Estado rebateu discurso brasileiro e acusou Havana de temer eleições livres
Após fala de Lula na ONU, EUA criticam 'narrativa falsa' de que Cuba enfrenta bloqueio
Departamento de Estado rebateu discurso brasileiro e acusou Havana de temer eleições livres
Adolescente de 14 anos é detido na França após esfaquear professora
A vítima, uma professora de música de 66 anos, foi ferida no rosto
Acordo com Irã é possível e reitera necessidade de acesso de inspetores da AIEA, diz Macron
Líder francês destacou que o regime de Teerã 'nunca deve adquirir armas nucleares'
Milei elogia Trump na ONU e diz que Argentina rompeu com ciclo de populismo e estagnação
Presidente da Argentina está participando da Assembleia Geral da ONU
Estátua de Trump e Epstein de mãos dadas é instalada em frente ao Capitólio
Não há informações, até o momento, sobre o autor da obra; Casa Branca ainda não comentou o assunto
Zelensky alerta que ser membro da Otan não garantiria segurança da Ucrânia
Em discurso na ONU, presidente ucraniano criticou fragilidade das instituições internacionais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.