Para Macron, ainda é possível fechar uma acordo com o IrãAFP

Publicado 24/09/2025 15:43

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou em postagem no X que um acordo para adiar as sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) contra o Irã ainda é possível, após se reunir com o homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, nesta quarta-feira, 24. O comentário acontece após a França, Alemanha e Reino Unido - nações conhecidas como E3 - acionarem o mecanismo snapback diante do fracasso iraniano em cumprir com suas obrigações nucleares.

"Um acordo continua possível. Restam apenas algumas horas. Cabe ao Irã responder às condições legítimas que estabelecemos", escreveu na postagem.

Na publicação, o líder francês reiterou que o Irã "nunca deve adquirir armas nucleares" e citou três exigências que os países europeus não farão concessões: acesso total para inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) no Irã; transparência em relação aos estoques de materiais enriquecidos; e retomada imediata das negociações.