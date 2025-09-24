Para Macron, ainda é possível fechar uma acordo com o IrãAFP
Acordo com Irã é possível e reitera necessidade de acesso de inspetores da AIEA, diz Macron
Líder francês destacou que o regime de Teerã 'nunca deve adquirir armas nucleares'
Milei elogia Trump na ONU e diz que Argentina rompeu com ciclo de populismo e estagnação
Presidente da Argentina está participando da Assembleia Geral da ONU
Estátua de Trump e Epstein de mãos dadas é instalada em frente ao Capitólio
Não há informações, até o momento, sobre o autor da obra; Casa Branca ainda não comentou o assunto
Zelensky alerta que ser membro da Otan não garantiria segurança da Ucrânia
Em discurso na ONU, presidente ucraniano criticou fragilidade das instituições internacionais
EUA discutem linha de crédito de US$ 20 bi com a Argentina, diz secretário do Tesouro
Notícia foi confirmada logo após Trump anunciar apoio à reeleição de Javier Milei
Hipertensão acomete 1,4 bilhão de pessoas e somente 23% conseguem controlar a doença, diz OMS
Brasil tem 34,5 milhões de adultos e idosos com a condição fora de controle
