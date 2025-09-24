Scott Bessent disse que o os EUA apoiam o projeto econômico de MileiDivulgação
EUA discutem linha de crédito de US$ 20 bi com a Argentina, diz secretário do Tesouro
Notícia foi confirmada logo após Trump anunciar apoio à reeleição de Javier Milei
EUA discutem linha de crédito de US$ 20 bi com a Argentina, diz secretário do Tesouro
Notícia foi confirmada logo após Trump anunciar apoio à reeleição de Javier Milei
Hipertensão acomete 1,4 bilhão de pessoas e somente 23% conseguem controlar a doença, diz OMS
Brasil tem 34,5 milhões de adultos e idosos com a condição fora de controle
EUA: tiroteio em centro de detenção de imigrantes deixa mortos e feridos
Homem teria efetuado os disparos a partir de um prédio próximo
Mulher do primeiro-ministro espanhol poderá ir a júri popular
Begoña Gómez é suspeita de usar a estrutura do governo para contratar uma funcionária que exerceu funções privadas
Homem é detido no Reino Unido por ciberataque contra aeroportos europeus
Suspeito foi liberado após pagamento de fiança
Supertufão Ragasa atinge a China continental após deixar 15 mortos em Taiwan
Fenômeno provocou inundações, queda de árvores e interrupção de energia em Hong Kong e Macau
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.