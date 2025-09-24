Scott Bessent disse que o os EUA apoiam o projeto econômico de Milei - Divulgação

Publicado 24/09/2025 12:18

São Paulo, 24 - O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira, 24, que os Estados Unidos estão discutindo uma linha de crédito de US$ 20 bilhões com a Argentina e que o governo está pronto para comprar os títulos em dólar do país latino-americano. "Vamos ajudar Argentina e projeto do presidente argentino, Javier Milei, para o país", pontuou ele em entrevista à Fox Business.

As falas ocorrem após o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizar apoio para a reeleição de Milei e à economia argentina nas margens da assembleia geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York.