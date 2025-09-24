Trump fez declaração em sua rede 'Truth Social' - AFP

"Não posso acreditar que a ABC Fake News deu o emprego de volta ao Jimmy Kimmel. A Casa Branca foi informada pela ABC de que o programa dele foi cancelado! Algo aconteceu entre então e agora, porque sua audiência sumiu, e seu 'talento' nunca esteve lá", escreveu Trump, na rede Truth Social.



Trump acusou Kimmel de apresentar "99% de lixo positivo dos democratas", o acusou de ser mais um braço do partido Democrata e disse que isso seria "uma grande contribuição ilegal de campanha". "Acho que vamos testar a ABC nisso. Vamos ver como nos saímos. Da última vez que fui atrás deles, me deram 16 milhões de dólares. Este parece ser ainda mais lucrativo", ameaçou o republicano. "Um verdadeiro grupo de perdedores! Deixem o Jimmy Kimmel apodrecer em seus baixos índices de audiência ", completou.

Relembre o ocorrido

Charlie Kirk, um importante aliado de Trump, foi assassinado em 10 de setembro enquanto participava de um debate com estudantes em uma universidade no estado de Utah.



O suspeito do crime, Tyler Robinson, de 22 anos, se entregou às autoridades no dia seguinte, e foi acusado esta semana de homicídio qualificado.



Kimmel tratou da comoção causada pelo assassinato em seu programa na segunda-feira.



"Tivemos alguns novos pontos baixos no fim de semana com a gangue MAGA [em referência ao movimento de Trump, 'Make America Great Again'] tentando desesperadamente caracterizar o jovem que assassinou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e com tudo o que podem para tirar proveito político disso", afirmou o humorista.



Kimmel fez esse comentário justamente quando as autoridades da administração Trump prometiam ações contra organizações e movimentos liberais e de esquerda, uma campanha que seus detratores classificam como uma ameaça às liberdades civis nos Estados Unidos.

A Disney, dona da ABC, retirou do ar o programa de Kimmel em 17 de setembro, horas depois que o governo de Donald Trump ameaçou cancelar as licenças de transmissão devido a comentários do comediante.

* Com informações da AFP e do Estadão Conteúdo