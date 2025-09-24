Aeroporto de Heathrow, o mais movimentado da Europa, está com operações normalizadasAndy Catterall/Heathrow Airport
"Embora a detenção seja um passo positivo, a investigação sobre o incidente apenas começou e prossegue", enfatizou Paul Foster, diretor da unidade nacional de combate ao cibercrime da NCA, citado no comunicado.
Os problemas nos aeroportos começaram na manhã do sábado, 20, após um ciberataque que afetou o programa de check-in de passageiros e bagagens, fornecido pela empresa Collins Aerospace. Os viajantes precisaram esperar por muitas horas para concluir o procedimento. Muitos voos foram atrasados ou cancelados, em particular na Bélgica.
Alguns problemas no despacho de bagagens e no check-in persistiam nesta quarta-feira, apesar de um avanço geral na situação. Em Heathrow, o aeroporto mais movimentado da Europa, "a maioria dos voos sai com normalidade", indica o site do terminal.
Também foram registrados problemas de "impacto limitado" no aeroporto de Bruxelas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.