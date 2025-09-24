Aeroporto de Heathrow, o mais movimentado da Europa, está com operações normalizadas - Andy Catterall/Heathrow Airport

Publicado 24/09/2025 10:03

Um homem de quase 40 anos foi detido no Reino Unido após o ciberataque que provocou um cenário de caos no fim de semana passado em vários aeroportos europeus. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 24, pela polícia britânica. O suspeito, preso no sul da Inglaterra, foi libertado após o pagamento de fiança, informou a Agência Britânica de Combate ao Crime (NCA) em um comunicado.



"Embora a detenção seja um passo positivo, a investigação sobre o incidente apenas começou e prossegue", enfatizou Paul Foster, diretor da unidade nacional de combate ao cibercrime da NCA, citado no comunicado.



Os problemas nos aeroportos começaram na manhã do sábado, 20, após um ciberataque que afetou o programa de check-in de passageiros e bagagens, fornecido pela empresa Collins Aerospace. Os viajantes precisaram esperar por muitas horas para concluir o procedimento. Muitos voos foram atrasados ou cancelados, em particular na Bélgica.

O ataque foi executado com um software malicioso, ou "ransomware", informou na segunda-feira a Agência de Cibersegurança da União Europeia (Enisa).



Alguns problemas no despacho de bagagens e no check-in persistiam nesta quarta-feira, apesar de um avanço geral na situação. Em Heathrow, o aeroporto mais movimentado da Europa, "a maioria dos voos sai com normalidade", indica o site do terminal.



Também foram registrados problemas de "impacto limitado" no aeroporto de Bruxelas.