O presidente da Argentina, Javier Milei,em seu discurso na Assembleia Geral da ONUAFP
Milei elogia Trump na ONU e diz que Argentina rompeu com ciclo de populismo e estagnação
Presidente da Argentina está participando da Assembleia Geral da ONU
Estátua de Trump e Epstein de mãos dadas é instalada em frente ao Capitólio
Não há informações, até o momento, sobre o autor da obra; Casa Branca ainda não comentou o assunto
Zelensky alerta que ser membro da Otan não garantiria segurança da Ucrânia
Em discurso na ONU, presidente ucraniano criticou fragilidade das instituições internacionais
EUA discutem linha de crédito de US$ 20 bi com a Argentina, diz secretário do Tesouro
Notícia foi confirmada logo após Trump anunciar apoio à reeleição de Javier Milei
Hipertensão acomete 1,4 bilhão de pessoas e somente 23% conseguem controlar a doença, diz OMS
Brasil tem 34,5 milhões de adultos e idosos com a condição fora de controle
EUA: tiroteio em centro de detenção de imigrantes deixa morto e feridos
Autoridades informaram que, após a ataque, o atirador se matou
