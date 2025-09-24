O presidente da Argentina, Javier Milei,em seu discurso na Assembleia Geral da ONU - AFP

Publicado 24/09/2025 15:29

O presidente da Argentina, Javier Milei, usou seu discurso nesta quarta-feira, 24, na Assembleia Geral da ONU para elogiar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem atribuiu papel central na reestruturação econômica e política global.

Segundo ele, "Trump e os EUA também entendem que este momento é para reverter o que estava levando os EUA a uma catástrofe. E uma catástrofe nos EUA é uma catástrofe global".

Milei afirmou que Washington promove hoje uma "limpeza nos organismos do Estado americano, que estavam tomados pela esquerda", ao mesmo tempo em que conduz uma "reestruturação nos fundamentos do comércio global" com as tarifas. Para o argentino, essa guinada está alinhada à trajetória escolhida por seu governo, que busca romper com práticas populistas e de expansão fiscal. "Hoje estamos pela primeira vez em décadas fazendo o que devemos fazer para que o futuro seja melhor" na Argentina, disse.

Em tom crítico, Milei afirmou que "a ONU passou de um órgão que procurava achar um meio termo para conflitos para um órgão que diz o que cada país em cada canto do mundo deve fazer". Ele garantiu que a Argentina nunca será a favor do cerceamento das liberdades individuais e acusou a comunidade internacional de sacrificar o futuro em nome do presente: "incendeiam o futuro para manter o presente aquecido".

O presidente disse ainda que "sem poupança não há investimento" e que, ao longo da história argentina, "aprendemos isso à força" Para Milei, o gasto público excessivo leva ao estancamento econômico e ao fortalecimento de líderes populistas. Ele afirmou que Buenos Aires decidiu se afastar desse processo e alertou que, em alguns países, "já é muito tarde para esta mesma decisão", sem mencionar quais.