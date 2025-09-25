Chuck Schumer, senador pelo estado de Nova York, é rival político de Donald TrumpSaul Loeb / AFP
Principal senador democrata alerta que Trump conduz EUA 'a uma ditadura'
Chuck Schumer representa o estado de Nova York
Principal senador democrata alerta que Trump conduz EUA 'a uma ditadura'
Chuck Schumer representa o estado de Nova York
Trump troca foto de Biden por 'caneta automática' na Casa Branca
Presidente de 79 anos ataca seu antecessor de 82 anos de forma reiterada, tentando culpá-lo por uma série de problemas, incluindo a inflação e as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza
Lula se encontra com Zelensky em Nova York e diz que não vê saída militar para guerra
Presidente brasileiro demonstrou apoio aos recentes diálogos sobre o estabelecimento da paz entre Rússia e Ucrânia
Lula diz que ficou feliz com 'química' com Trump e espera acabar com mal-estar
Em entrevista coletiva em Nova York, petista disse estar aberto a falar sobre qualquer assunto com o presidente dos EUA
Brasil condena ataque israelense contra flotilha a caminho de Gaza
Grupo de barcos tenta levar ajuda humanitária à Palestina
Presidente da China cobra líderes internacionais e diz que transformação verde é tendência
Xi Jinping defende influência dos países ricos na redução de emissões e reforça metas ambientais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.