Trump insiste em afastar Lisa Cook da diretoria do FedSaul Loeb/AFP
Ex-dirigentes do Fed e do Tesouro alertam Suprema Corte para riscos de demissão de Lisa Cook
Documento destaca que eventual saída da diretora ameaçaria a credibilidade da Autoridade Monetária
Jornalistas em Gaza relatam condições extremas e ameaça constante
Ocupação de Israel já matou 252 profissionais, diz sindicato palestino
Nos EUA, homem será executado após ser condenado por matar bebê durante ‘exorcismo’
Blaine Milam alegou ser inocente e culpou sua então namorada
Jimmy Kimmel critica Trump após presidente ameaçar a ABC por seu retorno: 'Ele é um valentão'
Apresentador ironizou intimidações à emissora e comparou o republicano a personagens clássicos do cinema
Putin concede cidadania russa a mulher americana que acusou Biden de assédio sexual
Tara Reade trabalhava para o político americano no momento do suposto crime
Proibido de ir aos EUA, Abbas pede apoio da ONU para Estado Palestino
Por vídeo, líder pediu viabilização de Jerusalém Oriental como capital
