Putin concedeu cidadania russa a Tara ReadeAFP/Reprodução/AFP
Putin concede cidadania russa a mulher americana que acusou Biden de assédio sexual
Tara Reade trabalhava para o político americano no momento do suposto crime
Proibido de ir aos EUA, Abbas pede apoio da ONU para Estado Palestino
Por vídeo, líder pediu viabilização de Jerusalém Oriental como capital
Starbucks fechará centenas de lojas e demitirá 900 funcionários nos EUA e no Canadá
Gigante do café de Seattle informou que o encerramento das unidades começará imediatamente
'Se não pararem a guerra, os russos vão precisar dos abrigos antiaéreos', diz presidente ucraniano
Rússia ocupou aproximadamente 20% do território da Ucrânia
ONU falha ao não reconhecer obesidade como doença crônica, diz entidade médica
Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas vivem nessa condição
ONU: Abbas diz que Hamas não representa interesses do povo da Palestina e faz críticas a Israel
Presidente da Autoridade Nacional acusou o governo Netanyahu de provocar 'fome e falta de acesso a recursos humanitários na Faixa de Gaza'
