Mahmud Abbas afirmou que Israel comete diariamente crimes contra a humanidadeAFP
ONU: Abbas diz que Hamas não representa interesses do povo da Palestina e faz críticas a Israel
Presidente da Autoridade Nacional acusou o governo Netanyahu de provocar 'fome e falta de acesso a recursos humanitários na Faixa de Gaza'
Vídeo! Supertufão Ragasa causa destruição em Hong Kong após deixar ao menos 15 mortos em Taiwan
Cerca de 90 pessoas precisaram ser atendidas em hospitais públicos por lesões devido ao fenômeno climático
Vídeo! Grupo rouba joalheria na Califórnia; prejuízo chega a US$ 1 milhão
Sete bandidos foram detidos e parte das joias recuperada, segundo a polícia
Ex-presidente francês Sarkozy é condenado em caso de financiamento ilegal de campanha da Líbia
Ele ficará preso por cinco anos com a acusação de associação criminosa
Mulher é presa no Japão por manter corpo da filha em freezer por 20 anos
Restos mortais da falecida estavam em estado avançado de decomposição
Venezuela registra terremotos de até 6,3 de magnitude
Tremores foram sentidos com mais força nos estados ao Oeste do país
