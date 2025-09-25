No vídeo, é possível ver o momento em que o grupo entra na loja e destrói as vitrines - Reprodução / Redes sociais

No vídeo, é possível ver o momento em que o grupo entra na loja e destrói as vitrinesReprodução / Redes sociais

Publicado 25/09/2025 09:27 | Atualizado 25/09/2025 09:54

Um grupo de quase 25 pessoas invadiu uma joalheria em San Ramon, Califórnia (EUA), na última segunda-feira (22). As autoridades confirmaram que as joias roubadas estão avaliadas em cerca de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,3 milhões, na cotação atual). O momento foi registrado por câmeras de segurança.

Grupo rouba joalheria na Califórnia e prejuízo chega a US$ 1 milhão



Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/zxG4h3pv8i — Jornal O Dia (@jornalodia) September 25, 2025

No vídeo, é possível ver o momento em que o grupo entra na loja e destrói as vitrines com pés de cabra e picaretas. Na fuga, os assaltantes chegaram a ser contidos pelas portas automáticas da loja, mas um dos integrantes atirou contra a porta, permitindo que o grupo conseguisse escapar. Eles fugiram em seis carros.

Os policiais chegaram a perseguir os seis veículos usados na fuga, mas encerraram a ação por questões de segurança pública depois que os assaltantes ultrapassaram 160 km/h.



Essa é a segunda vez, em dois anos, que a Heller Jewelers é alvo de um assalto em massa. No Dia de São Patrício de 2023, um grupo de sete homens mascarados invadiu a loja, mas acabou localizado posteriormente graças a um dispositivo de rastreamento escondido em um relógio Rolex.

Segundo o Departamento de Polícia de San Ramon, sete suspeitos já foram detidos e parte das joias foi recuperada. Ainda de acordo com a corporação, no momento do roubo o grupo portava pelo menos três armas.