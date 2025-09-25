Mulher procurou a delegacia na última terça-feira (foto meramente ilustrativa) - Freepik

Publicado 25/09/2025 08:29 | Atualizado 25/09/2025 08:52

Publicado 25/09/2025 08:29 | Atualizado 25/09/2025 08:52

A polícia japonesa informou nesta quinta-feira (25) que prendeu uma mulher de 75 anos que confessou ter mantido o corpo da filha em um freezer por duas décadas. A causa da morte ainda está sendo investigada.



Na terça-feira (23), investigadores encontraram o corpo de uma mulher adulta em uma geladeira na casa de Keiko Mori, em Ibaraki, a nordeste de Tóquio, informou um porta-voz da polícia sob anonimato.



Mori "alegou que era sua filha", Makiko, nascida em 1975, disse o porta-voz. "O estado de decomposição estava avançado", acrescentou o porta-voz, observando que uma autópsia será realizada para determinar a causa da morte.



Mori foi à polícia na terça-feira com um parente para relatar que havia mantido o corpo no freezer.



Quando os investigadores visitaram sua casa, encontraram o corpo, vestido com camiseta e roupas íntimas, ajoelhado no eletrodoméstico, disse o porta-voz.



Mori tem vários filhos, mas a polícia não revelou quantos ou o que ela relatou aos investigadores sobre a morte de Makiko. A mulher morava sozinha desde a morte do marido no início deste mês, acrescentou o porta-voz.

Com informações da AFP.