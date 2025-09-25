Em decorrência do Supertufão Ragasa, milhares de pessoas sofreram danos materiais na Ásia - I-hwa Cheng / AFP

Em decorrência do Supertufão Ragasa, milhares de pessoas sofreram danos materiais na ÁsiaI-hwa Cheng / AFP

Um vídeo divulgado nas redes sociais, mostra o momento que uma enxurrada invade e destrói um estabelecimento na cidade de Hong Kong. O supertufão Ragasa , ciclone tropical mais poderoso deste ano, atingiu a China nesta quarta-feira (24) após matar ao menos 15 pessoas em Taiwan.

Nas imagens, é possível ver a força da água derrubando as portal do local, além de levar pessoas a caírem no chão.

Enxurrada destrói estabelecimento na China.



Reprodução / Redes Sociais #ODia pic.twitter.com/jdVrDdrja1 — Jornal O Dia (@jornalodia) September 25, 2025

Devido as chuvas torrenciais e o aumento da altura do mar, em consequência da passagem do Tufão, diversas casas e lojas foram destruídas. Cerca de noventa pessoas precisaram ser atendidas em hospitais públicos por lesões em Hong Kong.



Segundo a polícia, uma criança de cinco anos e sua mãe caíram ao mar na tarde de terça-feira, enquanto observavam as ondas no distrito de Chai Wan. As duas vítimas foram hospitalizadas em estado crítico. O pai da criança, de 40 anos, que segundo relatos pulou no mar para salvar sua família, também foi encaminhado ao hospital.



Os ventos arrancaram a parte superior de uma passarela para pedestres, enquanto muitos dos famosos arranha-céus do centro financeiro balançavam com o vento.



Em Taiwan, outro vídeo divulgado nas redes sociais mostra ruas sendo inundadas pelas fortes chuvas no local, também é possível ver automóveis sendo levados pela pressão da água.

Supertufão Ragasa destrói cidades em países asiáticos



Reprodução / Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/FOQlDddbIW — Jornal O Dia (@jornalodia) September 25, 2025

A Agência Nacional de Bombeiros de Taiwan havia estimado inicialmente 152 desaparecidos, antes de detalhar que conseguiu entrar em contato com mais de 100 pessoas.



Segundo a imprensa estatal chinesa, o Ragasa atingiu a cidade de Yangjiang, na província de Guangdong, depois de se afastar lentamente de Hong Kong, onde o serviço meteorológico da cidade semiautônoma retirou o nível máximo de alerta.



Neste centro financeiro, o fenômeno provocou uma "importante maré ciclônica" e a queda de dezenas de árvores, além de inundações em vários bairros, de acordo com as autoridades e imagens divulgadas na internet.



As autoridades informaram que mais de 810 pessoas buscaram refúgio em 50 abrigos temporários. Os cientistas alertam que as tempestades se tornam mais intensas com o aquecimento do planeta devido às mudanças climáticas provocadas pelo ser humano.



A região chinesa de Macau, conhecida por seus cassinos, também sofreu inundações generalizadas e suspendeu o fornecimento de energia elétrica em algumas áreas.



O supertufão também provocou as mortes de pelo menos oito pessoas no norte das Filipinas no início da semana, segundo um balanço atualizado.



Diante da chegada iminente do supertufão, as autoridades da China continental haviam ordenado o fechamento de estabelecimentos comerciais e das escolas em pelo menos 10 cidades no sul do país, medida que afetou dezenas de milhões de pessoas.



Mais de 2,2 milhões de pessoas em toda a província de Cantão tiveram que ser realocadas devido ao fenômeno climático, informou a agência estatal de notícias Xinhua.



As autoridades chinesas destinaram o equivalente a cerca de 49,2 milhões de dólares (261,3 milhões de reais) para apoiar os trabalhos de resgate e socorro nas regiões afetadas por Ragasa, segundo a Xinhua.



