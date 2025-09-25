Em decorrência do Supertufão Ragasa, milhares de pessoas sofreram danos materiais na ÁsiaI-hwa Cheng / AFP
Segundo a polícia, uma criança de cinco anos e sua mãe caíram ao mar na tarde de terça-feira, enquanto observavam as ondas no distrito de Chai Wan. As duas vítimas foram hospitalizadas em estado crítico. O pai da criança, de 40 anos, que segundo relatos pulou no mar para salvar sua família, também foi encaminhado ao hospital.
Os ventos arrancaram a parte superior de uma passarela para pedestres, enquanto muitos dos famosos arranha-céus do centro financeiro balançavam com o vento.
Segundo a imprensa estatal chinesa, o Ragasa atingiu a cidade de Yangjiang, na província de Guangdong, depois de se afastar lentamente de Hong Kong, onde o serviço meteorológico da cidade semiautônoma retirou o nível máximo de alerta.
Neste centro financeiro, o fenômeno provocou uma "importante maré ciclônica" e a queda de dezenas de árvores, além de inundações em vários bairros, de acordo com as autoridades e imagens divulgadas na internet.
O supertufão também provocou as mortes de pelo menos oito pessoas no norte das Filipinas no início da semana, segundo um balanço atualizado.
Diante da chegada iminente do supertufão, as autoridades da China continental haviam ordenado o fechamento de estabelecimentos comerciais e das escolas em pelo menos 10 cidades no sul do país, medida que afetou dezenas de milhões de pessoas.
Mais de 2,2 milhões de pessoas em toda a província de Cantão tiveram que ser realocadas devido ao fenômeno climático, informou a agência estatal de notícias Xinhua.
As autoridades chinesas destinaram o equivalente a cerca de 49,2 milhões de dólares (261,3 milhões de reais) para apoiar os trabalhos de resgate e socorro nas regiões afetadas por Ragasa, segundo a Xinhua.
