Durante evento em Londres, Obama descatou que a ligação entre a condição e o remédio tem sido refutada continuamente - AFP

Durante evento em Londres, Obama descatou que a ligação entre a condição e o remédio tem sido refutada continuamenteAFP

Publicado 25/09/2025 21:43

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, criticou a declaração de Donald Trump de que o paracetamol estaria causando autismo em crianças: "É violência contra a verdade."

Obama destacou, durante um evento em Londres, que a ligação entre a condição e o remédio tem sido refutada continuamente, afirmando que a declaração prejudica a saúde pública, além de fazer mal as mulheres gestantes.

A reação vem após Trump declarar, na última segunda-feira (22) que o paracetamol, substância presente no Tylenol, estaria causando autismo quando ingerido por mulheres grávidas e crianças. O presidente dos EUA não apresentou provas que sustentassem a alegação.

Após as declarações, as ações da Kenvue, dona do Tylenol, caíram 7,5% na segunda-feira, atingindo uma baixa histórica. Desde então, os papéis da empresa vêm amargando consecutivas baixas, tendo encerrado o pregão de hoje em queda de 4,09&%.