Capital dos EUA, Washington D.C. passa a ter pena de morteSteven Ramaherison/Parceiro/Agência O Dia

E
Estadão Conteúdo
O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira, 25, decreto que autoriza aplicação de pena de morte em Washington, D.C., após iniciar uma intervenção federal na capital do país em agosto.
"Pena de morte em Washington se aplica a quem matar", disse Trump hoje em coletiva de imprensa.
Ele também prometeu reforçar a presença federal em algumas cidades como Memphis e, em breve, Chicago.