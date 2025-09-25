Capital dos EUA, Washington D.C. passa a ter pena de morteSteven Ramaherison/Parceiro/Agência O Dia
Presidente dos EUA assina decreto que autoriza aplicação de pena de morte em Washington
Medida foi tomada após uma intervenção federal na capital norte-americana em agosto
Trump diz que acordo sobre Gaza está 'bem próximo' após falar com Netanyahu
Presidente dos Estados Unidos e primeiro-ministro israelense conversaram nesta quinta-feira (25)
Trump assina acordo sobre TikTok e diz que Oracle, Dell e Murdoch estão entre investidores
Segundo o presidente dos EUA, norte-americanos assumirão o controle da operação do aplicativo
Assassinato de três mulheres transmitido ao vivo nas redes sociais choca Argentina
Investigação aponta para um crime mafioso ligado ao narcotráfico e a cenas de extrema violência
Secretário de Defesa convoca principais comandantes militares para reunião inesperada nos EUA
Observadores descreveram a medida como incomum
Microsoft anula contrato com Israel usado na vigilância de palestinos
Decisão ocorre após jornal revelar uso de tecnologia na guerra
