Trump garantiu que opiniões políticas serão tratadas de maneira justa pelo algoritmo do TikTokAFP
Segundo o presidente dos EUA, norte-americanos assumirão o controle da operação do aplicativo
Segundo o presidente dos EUA, norte-americanos assumirão o controle da operação do aplicativo
Assassinato de três mulheres transmitido ao vivo nas redes sociais choca Argentina
Investigação aponta para um crime mafioso ligado ao narcotráfico e a cenas de extrema violência
Secretário de Defesa convoca principais comandantes militares para reunião inesperada nos EUA
Observadores descreveram a medida como incomum
Microsoft anula contrato com Israel usado na vigilância de palestinos
Decisão ocorre após jornal revelar uso de tecnologia na guerra
Ex-dirigentes do Fed e do Tesouro alertam Suprema Corte para riscos de demissão de Lisa Cook
Documento destaca que eventual saída da diretora ameaçaria a credibilidade da Autoridade Monetária
Jornalistas em Gaza relatam condições extremas e ameaça constante
Ocupação de Israel já matou 252 profissionais, diz sindicato palestino
