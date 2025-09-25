Reunião de Pete Hegseth com comandantes militares foi noticiada pelo The Washington Post - Sergei Gapon / AFP

Publicado 25/09/2025 17:26

O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, convocou os principais oficiais militares para uma reunião súbita em uma base no norte da Virgínia na próxima semana, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto.

A convocação não ofereceu uma razão para o encontro na terça-feira, 30, dos comandantes seniores de patente de uma estrela ou superior e seus principais assessores na base do Corpo de Fuzileiros Navais em Quantico. As pessoas, que descreveram a medida como incomum, não estavam autorizadas a discutir publicamente os planos sensíveis e falaram sob condição de anonimato.

O principal porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, confirmou que Hegseth "se dirigirá aos seus líderes militares seniores no início da próxima semana". A reunião, relatada pela primeira vez pelo The Washington Post, ocorre na esteira de várias ações incomuns e inexplicadas que Hegseth tomou envolvendo líderes militares.