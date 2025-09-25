Reunião de Pete Hegseth com comandantes militares foi noticiada pelo The Washington PostSergei Gapon / AFP
Secretário de Defesa convoca principais comandantes militares para reunião inesperada nos EUA
Observadores descreveram a medida como incomum
Microsoft anula contrato com Israel usado na vigilância de palestinos
Decisão ocorre após jornal revelar uso de tecnologia na guerra
Ex-dirigentes do Fed e do Tesouro alertam Suprema Corte para riscos de demissão de Lisa Cook
Documento destaca que eventual saída da diretora ameaçaria a credibilidade da Autoridade Monetária
Jornalistas em Gaza relatam condições extremas e ameaça constante
Ocupação de Israel já matou 252 profissionais, diz sindicato palestino
Nos EUA, homem será executado após ser condenado por matar bebê durante ‘exorcismo’
Blaine Milam alegou ser inocente e culpou sua então namorada
Jimmy Kimmel critica Trump após presidente ameaçar a ABC por seu retorno: 'Ele é um valentão'
Apresentador ironizou intimidações à emissora e comparou o republicano a personagens clássicos do cinema
