Tribunal Penal Internacional já emitiu ordens de prisão contra Netanyahu AFP
O TPI emitiu em novembro ordens de prisão contra Netanyahu e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant.
"Com essa medida, o governo envia uma mensagem clara a Israel de que a Eslovênia espera um respeito constante das decisões dos tribunais internacionais e ao direito internacional humanitário", declarou o Executivo esloveno em um comunicado.
Em julho, a Eslovênia já havia proibido a entrada em seu território de dois ministros israelenses de extrema direita, Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, acusando-os de incitar à "violência extrema e graves violações dos direitos humanos dos palestinos" com "suas declarações genocidas".
Em quase dois anos de conflito, as operações militares israelenses em Gaza deixaram pelo menos 65.500 palestinos mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.
