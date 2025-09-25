Segundo autoridades israelenses, Netanyahu visitará Trump na Casa Branca na segunda-feira (29)AFP
"Não permitirei que Israel anexe a Cisjordânia", disse Trump a jornalistas no Salão Oval. "Isso não vai acontecer, já tivemos o suficiente", concluiu.
A resposta de Trump veio depois de lhe perguntarem se, durante uma reunião nas Nações Unidas nesta semana, ele havia prometido a líderes árabes que impediria qualquer anexação.
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu não permitir um Estado da Palestina, e membros da ala de extrema direita de seu gabinete ameaçaram anexar a Cisjordânia em resposta ao recente reconhecimento da Palestina por vários países ocidentais.
Questionado se havia advertido Netanyahu contra tal medida quando falaram na manhã de quinta-feira, Trump respondeu: "Sim, mas não vou permitir".
Trump também expressou otimismo sobre um acordo em Gaza.
Netanyahu deve visitar a Casa Branca na segunda-feira, segundo autoridades israelenses.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.