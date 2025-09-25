Segundo autoridades israelenses, Netanyahu visitará Trump na Casa Branca na segunda-feira (29) - AFP

Publicado 25/09/2025 19:04

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (25) que não permitirá que seu aliado-chave Israel anexe a Cisjordânia, após as ameaças de alguns membros do gabinete israelense de que fariam isso para acabar com qualquer solução de dois Estados.



"Não permitirei que Israel anexe a Cisjordânia", disse Trump a jornalistas no Salão Oval. "Isso não vai acontecer, já tivemos o suficiente", concluiu.



A resposta de Trump veio depois de lhe perguntarem se, durante uma reunião nas Nações Unidas nesta semana, ele havia prometido a líderes árabes que impediria qualquer anexação.



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu não permitir um Estado da Palestina, e membros da ala de extrema direita de seu gabinete ameaçaram anexar a Cisjordânia em resposta ao recente reconhecimento da Palestina por vários países ocidentais.



Questionado se havia advertido Netanyahu contra tal medida quando falaram na manhã de quinta-feira, Trump respondeu: "Sim, mas não vou permitir".



Trump também expressou otimismo sobre um acordo em Gaza.

"Falamos hoje com Netanyahu, e com todos os líderes no Oriente Médio, e estamos bastante próximos de alcançar um acordo sobre Gaza e talvez até mesmo a paz", disse Trump.



Netanyahu deve visitar a Casa Branca na segunda-feira, segundo autoridades israelenses.