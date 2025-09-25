A prefeita de Los Angeles, Karen Bass (C), discursa antes da cerimônia de assinatura da aprovação final do projeto de expansão do Centro de Convenções de Los AngelesAFP
Banheiro público de quase US$ 1 milhão é alvo de críticas em Los Angeles
No ano passado, as autoridades aprovaram um projeto para construir um banheiro na entrada da popular trilha do parque Runyon Canyon, a um custo estimado de US$ 960 mil (R$ 5,13 milhões)
Eslovênia proíbe entrada de primeiro-ministro israelense no país
Intenção é demonstrar respeito às decisões do Tribunal Penal Internacional, que julga Netanyahu por supostos crimes de guerra
Tenda de jornalistas palestinos é bombardeada após reunião com Fenaj
Profissionais escaparam com vida de ataque israelense, dizem fontes
Trump diz que não permitirá que Israel anexe a Cisjordânia
Presidente dos EUA também expressou otimismo sobre um acordo em Gaza
Presidente dos EUA assina decreto que autoriza aplicação de pena de morte em Washington
Medida foi tomada após uma intervenção federal na capital norte-americana em agosto
Trump diz que acordo sobre Gaza está 'bem próximo' após falar com Netanyahu
Presidente dos Estados Unidos e primeiro-ministro israelense conversaram nesta quinta-feira (25)
