A prefeita de Los Angeles, Karen Bass (C), discursa antes da cerimônia de assinatura da aprovação final do projeto de expansão do Centro de Convenções de Los AngelesAFP

Publicado 25/09/2025 21:14 | Atualizado 25/09/2025 21:18

A proposta de construir um banheiro público por quase US$ 1 milhão em um parque de Los Angeles tem gerado questionamentos entre os moradores que acreditam que a cidade americana, limitada economicamente, está jogando dinheiro fora.

No ano passado, as autoridades aprovaram um projeto para construir um banheiro na entrada da popular trilha do parque Runyon Canyon, a um custo estimado de US$ 960 mil (R$ 5,13 milhões).

Mas os moradores afirmam que o alto preço do equipamento se assemelha a um ato de corrupção em uma cidade que, no ano passado, reduziu o orçamento de seu departamento dos bombeiros.

É "um desperdício épico de dinheiro", disse Shira Scott Astrof, vizinho do parque, em entrevista à emissora ABC.

Scott Weil, membro do grupo de ação Guardiões de Runyon Canyon, formado por pessoas que vivem em suas adjacências, disse que encontrou um fornecedor que orçou o mesmo banheiro pela metade do preço.

"Como uma cidade que está quebrada tem 500 mil dólares [R$ 2,67 milhões] sobrando?", perguntou.

O parque de 65 hectares está no coração de Hollywood, e suas trilhas atraem milhares de pessoas que praticam exercícios físicos, passeiam com seus cachorros e turistas.

Algumas celebridades frequentam as trilhas, das quais é possível apreciar a vista de Los Angeles.

O parque recebe cerca de dois milhões de pessoas por ano, indicou a prefeita Karen Bass em comunicado. Atualmente, conta com banheiros químicos.

"Um projeto para instalar um banheiro pré-fabricado em frente ao parque foi aprovado pelo Diretório [de Parques e Recreação] no ano passado, após pedidos da comunidade", afirmou.

"A cidade de Los Angeles está comprometida em garantir que todos os parques sejam seguros, limpos, acessíveis e agradáveis para os moradores de Los Angeles e visitantes", acrescentou.

A prefeitura não respondeu imediatamente às perguntas da AFP sobre o orçamento do banheiro.

Em 2022, a também californiana San Francisco foi parar no noticiário internacional após aprovar um plano para gastar US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9 milhões, na cotação atual) em um banheiro público.

As críticas da opinião pública levaram a cidade a repensar o projeto, que no final acabou custando US$ 200 mil (pouco mais de R$ 1 milhão).