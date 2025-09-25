Ex-diretor do FBI James ComeyAFP
EUA: Ex-diretor do FBI James Comey é indiciado
Comey é um crítico do presidente americano Donald Trump
Obama critica Trump por ligar paracetamol ao autismo
Ex-presidente dos Estados Unidos afirmou que declaração do republicano prejudica a saúde pública
Banheiro público de quase US$ 1 milhão é alvo de críticas em Los Angeles
No ano passado, as autoridades aprovaram um projeto para construir um banheiro na entrada da popular trilha do parque Runyon Canyon, a um custo estimado de US$ 960 mil (R$ 5,13 milhões)
Eslovênia proíbe entrada de primeiro-ministro israelense no país
Intenção é demonstrar respeito às decisões do Tribunal Penal Internacional, que julga Netanyahu por supostos crimes de guerra
Tenda de jornalistas palestinos é bombardeada após reunião com Fenaj
Profissionais escaparam com vida de ataque israelense, dizem fontes
Trump diz que não permitirá que Israel anexe a Cisjordânia
Presidente dos EUA também expressou otimismo sobre um acordo em Gaza
