O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advertiu que o Kremlin se tornará um alvo militar caso não acabe a guerraAFP
'Se não pararem a guerra, os russos vão precisar dos abrigos antiaéreos', diz presidente ucraniano
Rússia ocupou aproximadamente 20% do território da Ucrânia
ONU falha ao não reconhecer obesidade como doença crônica, diz entidade médica
Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas vivem nessa condição
ONU: Abbas diz que Hamas não representa interesses do povo da Palestina e faz críticas a Israel
Presidente da Autoridade Nacional acusou o governo Netanyahu de provocar 'fome e falta de acesso a recursos humanitários na Faixa de Gaza'
Vídeo! Supertufão Ragasa causa destruição em Hong Kong após deixar ao menos 15 mortos em Taiwan
Cerca de 90 pessoas precisaram ser atendidas em hospitais públicos por lesões devido ao fenômeno climático
Vídeo! Grupo rouba joalheria na Califórnia; prejuízo chega a US$ 1 milhão
Sete bandidos foram detidos e parte das joias recuperada, segundo a polícia
Ex-presidente francês Sarkozy é condenado em caso de financiamento ilegal de campanha da Líbia
Ele ficará preso por cinco anos com a acusação de associação criminosa
