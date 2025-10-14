Morre aos 51 anos D'Angelo, ícone da música soul - AFP

Morre aos 51 anos D'Angelo, ícone da música soulAFP

Publicado 14/10/2025 18:47 | Atualizado 14/10/2025 18:50

O artista de soul D'Angelo morreu aos 51 anos após receber tratamento contra um câncer de pâncreas, relataram vários meios de comunicação americanos na terça-feira (14).

"A estrela brilhante da nossa família apagou sua luz para nós nesta vida... Após uma longa e valente batalha contra o câncer, é com profundo pesar que anunciamos que Michael D'Angelo Archer, conhecido por seus seguidores em todo o mundo como D'Angelo, faleceu", declarou sua família em um comunicado à revista Variety.

Nascido em Richmond, Virgínia (leste), D'Angelo alcançou sucesso progressivo em 1995 com seu álbum de estreia "Brown Sugar", com um novo som soul que misturava a suavidade do canto dos anos 1970 com sonoridades analógicas e hip hop.

Ele abriu caminho para personalidades como Erykah Badu, Lauryn Hill e, mais tarde, artistas como Bilal ou, mais recentemente, Frank Ocean.

"Que perda triste a de D'Angelo. Passamos tantos bons momentos juntos. Sentiremos muito sua falta. Descanse em paz, D'. Te amamos, REI", escreveu DJ Premier em sua conta no X.

D'Angelo e DJ Premier colaboraram juntos no single "Devil's Pie" de 1998.

A morte do artista foi relatada por vários meios de comunicação, incluindo a revista People e o TMZ.

A revista Pitchfork, focada na cobertura da indústria musical, reconheceu D'Angelo por ajudar a "definir o movimento neo-soul".

Em 2016, ele apareceu em uma playlist do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama junto a outros grandes nomes da música, como a superestrela pop Janet Jackson, a cantora soul Janelle Monáe, e o roqueiro de blues, Gary Clark Jr.