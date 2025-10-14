Falas do presidente americano destacaram disponibilidade para diálogo e ajustes nas trocas comerciaisFRED DUFOUR / AFP
Trump reafirma ter 'boa relação' com Xi Jinping, mas diz que vínculo 'às vezes' se complica
Discurso ocorreu antes de reunião com representantes regionais
Trump anuncia seis mortos em novo ataque em frente à costa da Venezuela
Presidente dos Estados Unidos divulgou o número de óbitos por meio de uma postagem na plataforma Truth Social
Maioria dos países não tem preparo para enfrentar o aumento de doenças neurológicas, diz OMS
Levantamento aponta que atendimentos médicos para essa área da saúde são inacessíveis para a maioria das pessoas
Cessar-fogo entre Israel e Hamas já dá sinais preocupantes, um dia depois de acordo histórico
Atrasos na ajuda, execuções e disputas políticas colocam pacto em risco logo após início
Instagram irá filtrar mais conteúdos em contas de adolescentes
Mudança ocorre enquanto redes enfrentam pressão para priorizar o bem-estar dos usuários, especialmente menores, sobre lucros e engajamento
Reconstrução da Faixa de Gaza custará mais de R$ 380 bilhões e levará décadas, aponta ONU
Valor representa um aumento de 30% em comparação com previsão feita em fevereiro
