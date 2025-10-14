Gerard McAliece, de 68 anos, foi diagnosticado com um rinofoma, que causa a multiplicação de glândulas sebáceas - Reprodução

Gerard McAliece, de 68 anos, foi diagnosticado com um rinofoma, que causa a multiplicação de glândulas sebáceasReprodução

Publicado 14/10/2025 14:35

O escocês Gerard McAliece, de 68 anos, viveu uma experiência inusitada e angustiante após desenvolver um grande inchaço no nariz. Uma condição rara o fez crescer a ponto de impedi-lo de beijar a mulher e os netos.



Tratava-se de um rinofima, uma doença desencadeada pela multiplicação de glândulas sebáceas no nariz e no tecido conjuntivo subjacente, resultando em inchaço, vermelhidão e caroços graves.