Tratava-se de um rinofima, uma doença desencadeada pela multiplicação de glândulas sebáceas no nariz e no tecido conjuntivo subjacente, resultando em inchaço, vermelhidão e caroços graves.
Em entrevista ao jornal britânico 'Daily Star', McAliece disse que passou a evitar demonstrações de afeto e encontros sociais por vergonha da aparência. O desconforto físico e emocional o levou ao isolamento, mesmo dentro de casa.
Preocupada com a situação, a família procurou ajuda médica. Após uma série de exames, incluindo biópsias e imagens detalhadas, os médicos descartaram a possibilidade de câncer ou qualquer condição grave. O diagnóstico confirmou que o inchaço era benigno, mas exigia tratamento e acompanhamento para reduzir o volume.
Além dos impactos físicos, Gerard também enfrentou desafios emocionais. Ele relatou sentir-se envergonhado e desanimado, evitando até gestos simples de carinho com os netos. O nariz se tornou um obstáculo tanto para sua saúde quanto para sua convivência familiar. Tanto que ele simplesmente deixou de beijar a mulher Carol.
"Eu não conseguia beijá-la direito há anos", revelou.
Com o tratamento já em andamento, os médicos estão otimistas quanto à melhora. A expectativa é que o procedimento reduza o inchaço e devolva a McAliece o conforto e a confiança perdidos.
"Carol diz que voltei a ser o homem que eu costumava ser. Agora estou conversando com as pessoas, saindo para tomar uma cerveja e aproveitando refeições em restaurantes, algo que não fazíamos há anos", completou.
