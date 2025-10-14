Estrangeiros estão mais expostos à pobreza no paísSergei Gapon / AFP
Uma em cada dez pessoas na Itália vivia na pobreza em 2024, diz estudo
Número representa um aumento significativo em comparação à última década
China afirma que vai 'lutar até o fim' em guerra comercial com os EUA
Presidente norte-americano anunciou uma taxa adicional de 100% na última sexta-feira (14)
Trump está satisfeito por ser capa da revista 'Time', mas critica foto: 'Realmente estranha'
Presidente norte americano entende que seu cabelo 'desaparece' no registro
Menino de 14 anos é atacado por tubarão em aquário ilegal na Colômbia e quase perde a mão
Local enfrenta críticas por segurança precária e maus-tratos aos animais
Soldados israelenses matam cinco palestinos em Gaza; Exército explica execuções durante trégua
Militares alegaram violação do acordo
Mulher morre após ser soterrada por entulhos de obra em saída de evento musical
Rajada de vento atingiu prédio em construção, fazendo com que tábua de andaime caísse na vítima
