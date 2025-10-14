São estimadas 55 milhões de toneladas de escombrosEyad Baba / AFP
Reconstrução da Faixa de Gaza custará mais de R$ 380 bilhões e levará décadas, aponta ONU
Valor representa um aumento de 30% em comparação com previsão feita em fevereiro
Homem passa por cirurgia para extrair 'nariz monstro' e voltar a beijar a mulher
Gerard McAliece, de 68 anos, foi diagnosticado com um rinofoma, que causa a multiplicação de glândulas sebáceas
Uma em cada dez pessoas na Itália vivia na pobreza em 2024, diz estudo
Número representa um aumento significativo em comparação à última década
China afirma que vai 'lutar até o fim' em guerra comercial com os EUA
Presidente norte-americano anunciou uma taxa adicional de 100% na última sexta-feira (14)
Trump está satisfeito por ser capa da revista 'Time', mas critica foto: 'Realmente estranha'
Presidente norte americano entende que seu cabelo 'desaparece' no registro
Menino de 14 anos é atacado por tubarão em aquário ilegal na Colômbia e quase perde a mão
Local enfrenta críticas por segurança precária e maus-tratos aos animais
