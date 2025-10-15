Prédio em que o corpo foi encontrado, em Valência, Espanha - Reprodução / Google Street View

Prédio em que o corpo foi encontrado, em Valência, EspanhaReprodução / Google Street View

Publicado 15/10/2025 09:42 | Atualizado 15/10/2025 09:43

Policiais encontraram o cadáver de um idoso que morreu há 15 anos em um apartamento em Valência, Espanha. Os agentes entraram no local junto aos bombeiros para resolver um problema no escoamento do prédio por causa de chuvas que atingiram recentemente a cidade e inundaram o terraço, onde o corpo foi achado, em avançado estágio de decomposição.

Segundo as autoridades, o homem se chama Antonio F.J. e hoje em dia, teria 86 anos. Até o momento, a principal hipótese é de morte por causas naturais, de acordo com o jornal "El País".

Moradores do edifício não tinham notícias de Antonio há anos e pensavam que ele estava em um asilo, conforme a imprensa local.

A vítima não mantinha contato com seus familiares, incluindo sua ex-mulher e dois filhos. "Ficou 35 anos sem falar com ninguém", afirmou uma fonte da polícia.

Apesar disso, os pagamentos de Antonio estavam em dia. Durante anos, ele acumulou uma dívida de 11 mil euros (cerca de R$ 69 mil, na cotação atual), o que fez o administrador do prédio acionar a Justiça contra ele. Um tribunal ordenou o bloqueio das suas contas bancárias, e o condomínio continuou recebendo a mensalidade, mesmo depois da morte dele.

A Seguridade Social também teria continuado depositando a pensão do falecido após sua morte. Os policiais encontraram o corpo no último sábado (11).